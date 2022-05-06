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الجمعة 6 أيار 2022 ساعة 19:55
نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان:

التقدم العلمي في إيران مصدر فخر للشيعة في العالم

التقدم العلمي في إيران مصدر فخر للشيعة في العالم
وقال الشيخ علي الخطيب في اللقاء مع مدير المعاهد الدينية آية الله اعرافي في قم، ان الإمام الخميني (ره) عزز الوحدة في العالم الإسلامي وقاد الثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر وتمكن من تأسيس حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف: ان الإمام الخميني (رضي الله عنها) كان يتحلى بالحكمة والتدبير وكان لديه ولدى اية الله على الخامنئي نظرة عميقة وحضارية تجاه مختلف القضايا بما فيها القضايا العالمية.

وصرح نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان: "نحن مستعدون لمواصلة التعاون مع ايران في مختلف المجالات ولدينا مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.

واشار إلى تشكيل المجلس الشيعي الأعلى وقال: "إن تأسيس هذا المجلس كان من مبادرات وابتكارات الإمام موسى الصدر ، الذي استطاع تعزيز مكانة الشيعة اللبنانيين.

وقال: "ان لبنان وبسبب موقعه الخاص بين الدول العربية، قادر ان يكون جسراً بين العالم الإسلامي ومختلف الشرائح والديانات في العالم العربي".
رقم : 992793
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