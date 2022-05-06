حماس: تهديدات الاحتلال باغتيال السنوار وقياداتنا لا تخيفنا

وعدّ الرشق هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة قطعان المستوطنين المذعورين وأنّها لا تزيدنا إلّا إصرارًا على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا.