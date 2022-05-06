الداخلية العراقية توضح حقيقة الوضع الامني في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من قام بنشره وجود (انفلات امني واعدامات في الشوارع واسر للمواطنين في ناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح في محافظة ميسان)".



وأضافت، أنه "بعد التحقيق من الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين هذه المحافظة والجهد الفني، فقد تبين أنه لا وجود لهكذا حادث، وأن المحافظة تشهد استقرار أمنيا".



ونوهت إلى أن "هناك مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة مما استدعى تدخل القوات الامنية وفض المشاجرة بعد الاشتباك مع الطرفين والقبض على بعض أطرافها في الناحية، فقط لا غير".



ودعت الوزارة إلى "اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن نقل الشائعات والمعلومات الكاذبة"، مبينة أنها "ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول الترويج لمقاطع فيديو تهدد السلم المجتمعي".