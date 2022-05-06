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الجمعة 6 أيار 2022 ساعة 21:37
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا قرب المسجد الاقصى بالقدس
وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو الاسرائيلي اعتقلت المواطن بلال مواسي من باقة الغربية داخل أراضي الـ48 أثناء تواجده قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة”.
مصدر :
وكالات
رقم :
992812
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