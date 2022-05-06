قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا قرب المسجد الاقصى بالقدس

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو الاسرائيلي اعتقلت المواطن بلال مواسي من باقة الغربية داخل أراضي الـ48 أثناء تواجده قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة”.