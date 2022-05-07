انصارالله: على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء

وقال رئيس الوفد الوطني في تصريح له مساء امس الجمعة، : على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها لا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية، مطالباً المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية.



وأكد أن المواقف الرمادية ومجاراة المعتدي فلن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه من المبعوثين.



وكان النظام السعودي اعلن مّا أسماها بمبادرة الإفراج عن 163 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية، الا أن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى اكد أن كشف أسماء المحتجزين الذي أصدرته السعودية لم يتضمن سوى 5 أسماء فقط من أسرى الجيش واللجان بالاضافة إلى 4 أسماء من الصيادين المختطفين من البحر الأحمر.