اتفاق أمني مرتقب بين المغرب والاحتلال 'الإسرائيلي'

وأشارت صحيفة "ديفينس" المتخصصة في الأخبار العسكرية والدفاعية إلى أن "المغرب دخل في المفاوضات المتعلقة بشراء صاروخ (كروز) "الإسرائيلي"، الشهير بـ(صاروخ دليلة)، لتطوير ترسانة سلاح الجو الملكي".



وبحسب المصادر "يسعى المغرب إلى تشغيل الصاروخ "الإسرائيلي" على المقاتلات الجوية من طراز (إف-5) في مرحلة أولى".



وأضافت أن "إتمام الصفقة العسكرية بين شركة (إلبيت سيستمز) والقوات المسلحة الملكية يرتهن بموافقة المؤسسات الأمنية "الإسرائيلية"، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين".



وأظهرت بيانات وزارة الدفاع "الإسرائيلي" أن "المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية من "إسرائيل" بعد التقارب السياسي الأخير بين الطرفين، الذي جسدته الزيارة التي قام بها وزير الدفاع بيني غانتس إلى العاصمة الرباط لتدارس الملفات الأمنية المشتركة".



وأوضح تقرير حديث للوزارة أن "القوات المسلحة الملكية توصلت بأنظمة أمنية دفاعية عصرية طورتها مجموعة من الشركات العسكرية "الإسرائيلية"، من بينها شركة صناعات الفضاء "الإسرائيلية" وشركة أنظمة (إلبيت)، وشركة (رافائيل)".



وأكد التقرير أيضا، أن "دول المغرب والإمارات والبحرين وقعت اتفاقيات مشتركة مع "إسرائيل" للحصول على تلك الأنظمة الأمنية، بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "صادرات وزارة الدفاع "الإسرائيلية" إلى المنطقة العربية ستتعدى مليار دولار عام 2022".