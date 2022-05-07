ليبيا.. إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غربي طرابلس

وأكد المكتب بأنه قد تلقي زورق آخر من الزاوية نداء استغاثة وتمكنه بعد ذلك من إنقاذ 20 مهاجرا آخرين غرب مدينة زوارة بأقصى الغرب الليبي، مؤكدا أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.



ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية المقابلة شمالا.



وتزايدت بعد الحرب الأهلية الليبية أعداد المهاجرين والعصابات المحلية والدولية التي تمتهن نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط، ومنه إلى جزيرة لامبيدوزا أقرب الجزر الإيطالية، بواسطة قوارب تكون متهالكة في الغالب.