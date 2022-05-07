طهران تعلن استعدادها لإستضافة بطولة العالم العسكرية بالتايكواندو

في كلمة القاها العميد جمشيد فولادي، رئيس قسم الرياضة واللياقة البدنية للقوات المسلحة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة والمؤتمر العالمي لسيزم (المجلس الدولي للرياضة العسكرية) في بيرو، قدم تقريرا عن اقامة الدورة الـ 35 لبطولة العالم العسكرية للمصارعة (CISM) والتي نظمتها بنجاح الجمهورية الإسلامية العام الماضي، مشيرا الى افتتاح أكاديمية سيزم للجودو في ايران، واكد استعداد إيران لاستضافة بطولة سيزم للتايكواندو في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2022.



كما اشار العميد فولادي إلى الخطط الموضوعة للصعود المشترك لفرق من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للرياضة العسكرية (سيزم) الى قمة جبل دماوند (اعلى جبل في ايران) في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس تحت شعار "الصعود من أجل السلام"، وقال: لطالما كان وضع البرامج والأنشطة الرياضية في مجال سيزم موضع دراسة ودعم من قبل قادة القوات المسلحة الايرانية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ تدابير مهمة.