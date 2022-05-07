اليابان: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا

ووفقا لتصريحات مباشرة لإذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، قال كيشي: "كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في وقت مبكر من هذا الشهر".



وفيما لفت إلى أن لدى بلاده معلومات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنهم يقومون حاليا بجمع معلومات أكثر عن الأمر.



كما أكد الوزير تقارير سابقة للجيش الكوري الجنوبي مفادها أن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم كانت عملية إطلاق واحدة من غواصة، موضحا أن الصاروخ كان ارتفاعه 50 كيلومترا، (31 ميلا)، ومداه 600 كيلومتر.



وأضاف الوزير أن القذيفة سقطت بالقرب من الساحل الكوري الشمالي في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون الإبلاغ عن أضرار للطائرات والسفن اليابانية.



وأشار كيشي أيضًا إلى أن اليابان قدمت احتجاجًا إلى كوريا الشمالية بشأن الحادث عبر القنوات الدبلوماسية في العاصمة الصينية بكين.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، قد صرحت أمس الجمعة، أن بلادها تعتقد أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء اختبار نووي في موقعها، "بانجي-ري"، في وقت مبكر من الشهر الجاري.