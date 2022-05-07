قديروف: تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا

وقال قديروف في مقطع فيديو مصور نشره عبر قناته على "تلغرام": "أبلغني دانييل فاسيليفيتش مارتينوف (نائب رئيس إدارة الحرس الروسي في الشيشان) أن بوباسنايا تخضع بنسبة 80% لسيطرة قواتنا المسلحة. وقد أكمل تقسيم المجموعة (القتالية) الجنوبية لتطهير الجزء الخاص بها من المدينة وهي المنطقة الصناعية"، مشيرا إلى أن "الجزء المركزي من المدينة تحت سيطرتنا أيضًا".



وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".



ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.