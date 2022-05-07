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السبت 7 أيار 2022 ساعة 18:12

حماس تحذر الإحتلال بعد مصادقته على بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة

حماس تحذر الإحتلال بعد مصادقته على بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة
وقال بيان لحماس، اليوم السبت: "إنَّ مصادقة الاحتلال على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقراره الذي يسمح بهدم نحو 12 قرية في يطّا جنوب الخليل، وتهجيره لآلاف الفلسطينيين منها، هو تصعيدٌ خطير، وتعدٍّ سافر على أراضينا المحتلة، وجريمة تطهير عرقي وتهجير قسري لأبناء شعبنا عن أرضهم وممتلكاتهم لصالح تمكين الاحتلال والاستيطان".

وأكدت الحركة، أنَّ "تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمناً مزعوماً عليها، ولن تُفلح في ثني شعبنا عن مواصلة تمسّكه بأرضه ومقدساته والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".

وشددت على أن "تلك الجرائم، ستُقابل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشّاملة، حتّى انتزاع حقوقنا الوطنية، وتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ولفتت إلى أنَّ استهتار الاحتلال بالقوانين والأعراف الدولية الرّافضة للاستيطان والمطالبة بإزالته، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وبإنهاء الاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على المنطقة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
مصدر : وكالات
رقم : 992978
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