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السبت 7 أيار 2022 ساعة 20:32
سعيا لحل مشكلة الكهرباء ..

سوريا: مؤتمر للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء

سوريا: مؤتمر للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء
وبين الوزير الزامل في تصريح لـ سانا أن المؤتمر الذي يقام في دمشق على مدى يومين في الـ 15والـ 16 من الشهر الجاري يناقش مستقبل الطاقة الكهربائية والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء وآليات التمويل والضمانات اللازمة وتجارب الدول في تطوير القطاع والاستفادة من الاستثمار الخاص لافتاً إلى أنه يشارك به مختصون من وزارات الكهرباء والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلون عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاسكوا والهيئة العربية للطاقات المتجددة وشركة (الماج).

وأكد الزامل أن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار بهذا المجال حيث تم مؤخراً إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتطوير بعض التشريعات القديمة كالقانون 32 لعام 2010 ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء ما يسهم في تطوير القطاع.

واعتبر الزامل أن المؤتمر يتيح الفرصة للمستثمرين لطرح أفكارهم ومناقشتها مع المعنيين في وزارات الدولة والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي والاستثمار فيه لافتاً إلى أنه تم توجيه دعوات للمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال.

وأوضح الوزير أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة إذ تصل الأيام المشمسة إلى300 يوم في العام يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية إضافة إلى وجود كمون ريحي جيد في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور لافتاً إلى أنه تم تجهيز خارطة لكمون ريحي سيتم طرحها خلال المؤتمر.

وأشار الوزير إلى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريباً حيث سيدخل مخبر دمشق بالخدمة بداية الشهر المقبل بينما يحتاج مخبر طرطوس إلى نحو شهرين.
رقم : 992999
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