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السبت 7 أيار 2022 ساعة 20:34
96 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس حسبما افاد موقع المسيرة.
وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 21 خرقا بقصف مدفعي و64 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
993000
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