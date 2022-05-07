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السبت 7 أيار 2022 ساعة 20:59
انتخابات لبنان البرلمانية..

نسبة التصويت النهائية للمغتربين بلغت 60%

نسبة التصويت النهائية للمغتربين بلغت 60%
وقد شملت انتخابات اليوم 10 دول: 9 دول عربية وإيران، فيما ستشمل بعد غدٍ الأحد 48 دولة، فيها أغلب ناخبي الخارج، الذين وصل عددهم إلى 194,348 ناخباً.

ووفق وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، الذي عقد مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء العملية الانتخابية، شارك في المرحلة الأولى نحو 60% من عدد الناخبين المسجلين، الذين وصل عددهم إلى 30,929 ناخباً، أي 18,225 ناخباً. وقد كانت نسبة المشاركة الأكبر في سوريا، حيث شارك 84% من الناخبين المسجلين، يليها إيران التي كانت فيها نسبة المشاركة 74%، فيما وصلت نسبة المشاركة في قطر إلى 66% والسعودية 49%.

وفيما أقرّ بو حبيب بحصول تجاوزات في عددٍ من الدول، نوّهت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) بـ«التنظيم الجيد الذي اتّسمت به عمليات الاقتراع، وتعاون فريق وزارة الخارجية الذي تلقف الشكاوى التي نقلتها الجمعية، وعمل على حلّ الكثير منها في شكل مباشر».

وعن الخروقات التي سجّلتها، وثّقت الجمعية «دعاية انتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي داخل القنصلية اللبنانية في جدة»، ووضع «أعلام حزبية في محيط مراكز الاقتراع في الرياض»، وتوجيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «نداءً انتخابياً عبر الفيديو إلى مناصري القوات، في خرق للصمت الانتخابي».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تفقد غرفة عمليات إدارة انتخابات الخارج في وزارة الخارجية والمغتربين، وكذلك، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، فيما تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات عبر بقائه على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين.

وستجرى الخميس المقبل في 12 أيار الجاري انتخابات الموظفين المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية، فيما ستجرى الانتخابات العامة الأحد في 15 أيار الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 993001
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