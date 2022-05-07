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السبت 7 أيار 2022 ساعة 22:00

إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا

إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا
والتقى رحمت غوبل ، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي ، اليوم (السبت) مع مهدي صفري ، مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية وعقد معه جولة من المباحثات

وقال رحمت غوبل ، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي للصناعة والتنمية ، خلال لقائه بمساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية ان الهدف من زيارته لطهران هو متابعة الاتفاقات والتفاهمات بين مسؤولي البلدين مؤكدا على النهوض بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اندونيسيا باعتبارهما بلدان مهمان يتبوان مكانتهما في نقطتين استراتيجيتين.

بدوره إشار نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي إلى قدرات إيران العلمية والتكنولوجية ومن حيث الموارد ، معلنا استعداد البرلمان الإندونيسي لتطوير التعاون مع إيران ، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ومن جانبه لفت مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية إلى العلاقات الودية بين إيران وإندونيسيا ، مستعرضا قدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والترانزيت وشبكة السكك الحديدية والموارد المنجمية والطاقة ، ودعا إلى التركيز على النهوض بالعلاقات.

كما أكد صفري على إمكانية زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين وإدخال ميناء تشابهار كنقطة ترانزيتية مهمة وآمنة للصادرات الإندونيسية وإمكانية تصديرها إلى دول المنطقة ، بما في ذلك آسيا الوسطى والقوقاز. معلنا استعداد بلاده للاستفادة من العملات الوطنية في المبادلات التجارية واستخدام آليات المقايضة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
رقم : 993009
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