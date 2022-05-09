نائب الرئيس الايراني ينتقد اجراءات الحظر اللاانسانية لنظام الهيمنة

وخلال استقباله الاحد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فرانشيسكو روكا، اعرب مخبر عن الاسف لان بعض المنظمات الدولية لا يمكنها القيام ببعض واجباتها تحت ضغوط نظام الهيمنة وقال: ان فرض الضغوط واجراءات الحظر غير الانسانية من قبل نظام الهيمنة على الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في قطاعات مهمة مثل الاغذية والادوية المتعلقة بحياة وصحة الافراد يعد اجراء لاانسانيا.



واضاف: ان الدول الغربية وبعض المنظمات الدولية تمارس معايير وسلوكيات مزدوجة في حين ان حياة جميع افراد البشر متساوية ولا ينبغي ان يكون هنالك اي تتميز بين المتضررين من الحوادث في مختلف انحاء العالم لذا فان ما نتوقعه من الصليب الاحمر الدولي متابعة اوضاع المتضررين من الحرب في منطقة الشرق الاوسط خاصة في سوريا واليمن وكذلك اللاجئين الافغان للمساعدة بتحسين ظروفهم.



واشار الى الاعداد الكبيرة للمهاجرين الافغان في ايران وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستضيف منذ عقود من الزمن ملايين الافغان وتبذل اقصى جهودها لتقديم المساعدات الانسانية للشعب الافغاني رغم الحظر والضغوط المفروضة عليها من قبل اميركا ونظام الهيمنة في حين ان الكثير من المنظمات الدولية لا تقدم مساعدة تذكر لخدمة هؤلاء الافغان.



كما انتقد النائب الاول لرئيس الجمهورية اداء بعض الدول الغربية في نعت حركة انصار الله في اليمن بالارهاب واضاف: ان هذا الاجراء اللاانساني يعد عقبة في طريق تقديم المساعدات لشعب اليمن ذلك لان انصار الله يقدم مساعدات ملحوظة لهذا الشعب المظلوم ومنهم النساء والاطفال ونحن نطلب من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر اتخاذ خطوات اساسية ولازمة في هذا السياق.



من جانبه وصف رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فرانشيسكو روكا جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية بانها واحدة من افضل الجمعيات الوطنية وقال: ان هذه الجمعية ورغم وجود الحظر والضغوط الدولية تمكنت لغاية الان من اداء مسؤولياتها بصورة جيدة.



واضاف: نحن نعلن اليوم بفخر بان ايران كقطب تدريبي لهذه المؤسسة الدولية تعمل على نقل خبراتها الى سائر الدول وقوات الاغاثة على صعيد العالم.