اعتقال 12 فلسطينيا في جنين

وأفادت مصادر محلية بأن أعداداً كبيرة من الدوريات العسكرية وفرق المشاة الراجلة من معسكر "سالم" اقتحمت القرية وداهمت وفتشت المنازل في حي الصبيحات ومناطق أخرى، فيما اندلعت مواجهات في القرية.



واعتقلت القوات كلاً من: محمد وسام صبيحات، وإبراهيم محمد شوقي، ورواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنة، وجهاد محمد العمور وإبراهيم العمور.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم حشاش من نابلس، وساهر عمار مرعي من قراوة بني حسان في سلفيت.



كما اعتقلت نديم نعسان من المغير شرق رام الله ومحمود عماد شاور من بيت ريما غربًا.



وجرى أيضًا اعتقال محمد رسول دراغمة من الأغوار، ومصطفى قنيص من مخيم عايدة شمال بيت لحم.