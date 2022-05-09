الكويت تحذّر من مشاريع الاحتلال الإستيطانية

وفي بيان لخارجيتها، حذرت الكويت "من تداعيات تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل وتهجير 4000 مواطن فلسطيني عن قراهم ومنازلهم".وقالت إن هذه الخطط الاستيطانية "تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2334".وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تشكل تقويضا لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية، وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين".ودعت الكويت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياته بإلزام سلطات الاحتلال، بالكف عن تنفيذ المشاريع الاستيطانية والالتزام باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه وممتلكاته".وأكدت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت "في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".يشار إلى أن القانون الكويتي يقر عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، ويعتبر أي دعم للاحتلال الإسرائيلي بمنزلة خيانة.