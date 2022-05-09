الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 10:51

مسلحون يختطفون 8 مواطنين أتراك في هايتي

مسلحون يختطفون 8 مواطنين أتراك في هايتي
وذكر مصدر صحفي أن 8 أتراك كانوا يسافرون على حافلة، من جمهورية الدومينيكان إلى هايتي، تم اختطافهم عصر أمس الأحد، على الطريق الوطني الثامن، في دائرة كروا- دي- بوكيه، في الإدارة الغربية بالبلاد، لافتا إلى أن الحكومة على علم بعملية الاختطاف​​​.

وبين المصدر أن من بين الأتراك الذين تم اختطافهم، سيدات، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف جرت بواسطة مسلحين مجهولين، في منطقة تسيطر عليها عصابة تحمل اسم "400 ماووزو".

وأشار المصدر إلى أنه منذ اسبوعين شهدت المنطقة أعمال عنف خطيرة بسبب مواجهات بين العصابات المسلحة للسيطرة على المنطقة، وخلفت هذه المواجهات عشرات القتلى والعديد من المصابين بالإضافة إلى الآلاف من النازحين.

ومن جانبه، رجح موقع إخباري محلي أن الأتراك الذين تم اختطافهم يعملون كـ "مبشرين دينيين"، موضحا أن من بين الذين تم اختطافهم سائق الحافلة الذي يحمل جنسية جمهورية الدومينيكان.

وكان دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان قد اختطف في هذه المنطقة نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وتشهد هايتي أعمال عنف واسعة خلال السنوات الأخيرة. وفي يوليو الماضي، اغتيل رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في هجوم لمسلحين الذين أردوه قتيلا بـ 12 رصاصة في جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 993251
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
9 أيار 2022
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
9 أيار 2022
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
9 أيار 2022
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
9 أيار 2022
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
9 أيار 2022
مسؤول يمني يكشف أهداف الرياض من مبادرتها المزعومة بشأن الأسرى
مسؤول يمني يكشف أهداف الرياض من مبادرتها المزعومة بشأن الأسرى
7 أيار 2022
رفضاً لـ"التدخلات الصهيونية في المغرب.. "انتخاباتنا لا علاقة لها بكم"
رفضاً لـ"التدخلات الصهيونية في المغرب.. "انتخاباتنا لا علاقة لها بكم"
7 أيار 2022
خطيب زادة: المقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق مشروع
خطيب زادة: المقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق مشروع
7 أيار 2022
رسالة عملية ‘‘إلعاد‘‘ البطولية.. للأقصى رب يحيمه ورجال يفتدوه
رسالة عملية ‘‘إلعاد‘‘ البطولية.. للأقصى رب يحيمه ورجال يفتدوه
7 أيار 2022
كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر
كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر
6 أيار 2022
عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما
عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما
6 أيار 2022
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
6 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المعايير المزدوجة الغربية بشأن حرب أوكرانيا
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام