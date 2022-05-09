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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 12:55
قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال
وافادت مصادر صحفية نقلا عن مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله خامنئي، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية استقبل ،اليوم الأثنين، في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران حشداً من العمال من جميع أنحاء البلاد.
مصدر :
وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا)
رقم :
993277
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