قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال

وافادت مصادر صحفية نقلا عن مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله خامنئي، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية استقبل ،اليوم الأثنين، في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران حشداً من العمال من جميع أنحاء البلاد.