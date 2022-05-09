الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 13:07

روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية قبل 77 عاما

روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية قبل 77 عاما
وبدأت في العديد من المدن الروسية اليوم فعاليات متنوعة احتفالاً بالذكرى الـ 77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم جرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك في العرض الذي يقوده القائد العام للقوات البرية الجنرال أوليغ ساليوكوف 11 ألف عسكري و131 قطعة من المعدات العسكرية إضافة إلى 77 طائرة مروحية.

كما ستنطلق في موسكو فعالية (الفوج الخالد) التقليدية حيث سيحمل المشاركون فيها صوراً لجنود الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة ستقطع مسافة 7 كيلومترات في شوارع وسط العاصمة الروسية.

ومساء تشهد موسكو عرضاً احتفالياً للألعاب النارية بمشاركة أكثر من 70 قاذفة ذاتية الدفع يستخدم فيه أكثر من 11 ألف قطعة من الألعاب النارية.
مصدر : وكالات
رقم : 993280
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
9 أيار 2022
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
9 أيار 2022
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
9 أيار 2022
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
9 أيار 2022
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
9 أيار 2022
مسؤول يمني يكشف أهداف الرياض من مبادرتها المزعومة بشأن الأسرى
مسؤول يمني يكشف أهداف الرياض من مبادرتها المزعومة بشأن الأسرى
7 أيار 2022
رفضاً لـ"التدخلات الصهيونية في المغرب.. "انتخاباتنا لا علاقة لها بكم"
رفضاً لـ"التدخلات الصهيونية في المغرب.. "انتخاباتنا لا علاقة لها بكم"
7 أيار 2022
خطيب زادة: المقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق مشروع
خطيب زادة: المقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق مشروع
7 أيار 2022
رسالة عملية ‘‘إلعاد‘‘ البطولية.. للأقصى رب يحيمه ورجال يفتدوه
رسالة عملية ‘‘إلعاد‘‘ البطولية.. للأقصى رب يحيمه ورجال يفتدوه
7 أيار 2022
كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر
كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر
6 أيار 2022
عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما
عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما
6 أيار 2022
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
6 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المعايير المزدوجة الغربية بشأن حرب أوكرانيا
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام