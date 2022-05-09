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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 13:22

العراق..اجتماع 46 نائبا بعنوان مستقل لبحث المبادرات الاخيرة

العراق..اجتماع 46 نائبا بعنوان مستقل لبحث المبادرات الاخيرة
وقال المصدر إن اجتماعاً جمع 46 نائباً بعنوان مستقل في بيت النائب حيدر الشمخي، للتباحث حول المبادرات الأخيرة والمستجدات السياسية في البلاد.

وأضاف أن المجتمعين لم يخرجوا باتفاق نهائي يحدد وجهتهم، مع التأكيد على عقد اجتماع جديد قد يكون حاسماً خلال اليومين المقبلين.

وكان الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، تضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.
مصدر : وكالات
رقم : 993287
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