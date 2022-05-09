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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 14:15

خارجية الصين تصف انتخابات رئيس إدارة هونغ كونغ بالديمقراطية

خارجية الصين تصف انتخابات رئيس إدارة هونغ كونغ بالديمقراطية
وأضاف المتحدث ،في إيجاز صحفي اليوم الاثنين: "جرت هذه الانتخابات وفق القانون على أساس عادل ونزيه. وأظهرت نتائجها بشكل مقنع الطبيعة الديمقراطية والتقدمية للنظام الانتخابي الجديد في هونغ كونغ".

وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الصينية تعتزم التمسك بشدة بمبدأ "دولة واحدة مع نظامين".

وشدد المتحدث على أن سياسة بكين في هونغ كونغ "ستعزز السلام والازدهار" في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.

وقال: "نعتقد أن الرئيس الجديد لإدارة هونغ كونغ، سيعمل مع الحكومة المحلية وممثلي جميع قطاعات السكان، لفتح صفحة جديدة في الحكم الرشيد في هونغ كونغ".

في يوم 8 مايو، شهدت هونغ كونغ انتخاب رئيس إدارة المنطقة، وفاز فيها المرشح الوحيد - جون لي البالغ من العمر 64 عاما، والذي عمل لسنوات عديدة في الشرطة ووكالات إنفاذ القانون. وحصل المذكور على 1416 صوتا من أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية.
مصدر : وكالات
رقم : 993296
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