رعد: المقاومة قدر وجودي تحت سقفه تُرسم معالم الحياة السياسية

وفي حديث لـ"إذاعة النور"، لفت رعد إلى أن "الصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع هو بمثابة حجز موطئ قدم متقدم في محور صناعة الانتصار"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله قدّم برنامجًا انتخابيًا يشمل عناوين للنهوض تترجم عبر خطط وبرامج عمل لاحقًا، ومنها ما هو معد بالتفصيل".



رعد لفت إلى أن "الهجمة على المقاومة قوية لكنها لن تستطيع أن تطال من حضورها، والانتخابات محطة أساسية لمواجهة هذه الهجمة وطيها"، مضيفًا أن "أهمية الانتخابات تكمن في أنها تطوي الهجمة على المقاومة وتقوم بهجمات مرتدة".



وقال: "إنّ النتائج العملية على الصعيد الداخلي للانتخابات هي أنّ النهج المضاد للمقاومة لا بد أن يتراجع وهذا يعطي فرصة لتصويب بعض المسارات في السياسة الداخلية للبلد".



ورأى رعد أنّ "على الناس أن تدرك أن المقاومة في لبنان هي قدر وجودي وتحت سقفه تُرسم معالم الحياة السياسية في البلد، والتخلي عن هذا القدر يجعل لبنان في مهب الريح".



رعد دعا الفريق الآخر الى "الكف عن الارتهان للخارج، وعرقلة مشاريع النهوض"، معتبرًا أنّ "الاعتماد على الأميركي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني رهان على رمال متحركة"، وأضاف "نحن نواجه النفوذ الأميركي في المنطقة عبر خدمة أولوياتنا في الصراع".



وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ "ما حصل في الاغتراب كان ضمن سقف توقعاتنا"، مضيفًا أنّ "هاجسنا التوافق على رؤية وطنية للبلد، وسنزيد من منسوب الاهتمام بالشأن الداخلي ضمن خطة وبرنامج عمل".