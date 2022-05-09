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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 14:41

الطاروطي يكشف عن خطئه خلال تلاوة قرآن الفجر

الطاروطي يكشف عن خطئه خلال تلاوة قرآن الفجر
وأضاف: "القرآن غالب وليس مغلوبا وليس هناك أحد فوق القرآن الكريم، وأنا أخطأت وصححت الخطأ، لكن هناك من رصد أني أخطأت، وروج لذلك على نطاق واسع".

وأردف قوله: "قرأت في الفجر أكثر من مرة ولم أخطئ والناس كانت طايرة بالشيخ الطاروطي، لكن رغم إني صححت الخطأ استمر البعض في الهجوم.. بقالي 40 سنة بقرأ ولم أخطئ في حرف ولم تستدعني النقابة، لكن أنا تحت أمر النقابة والشيخ محمد حشاد".

من جانبه، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف الشيخ الطاروطي عن العمل بالإذاعة، بعد الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، للبحث.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء المناسب.
مصدر : وكالات
رقم : 993305
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