القنابل العنقودية والألغام تحصد أرواح 275 مدنيا في الحديدة

برنامج نزع الالغام كشف ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة قلص المساعدات المقدمة للبرنامج ، كما أوقفت الأمم المتحدة مخصصات الوقود دون تقديم حلول لاستمرار اعمال البرنامج ذات الطابع الإنساني والمنقذ للحياة.



وحمل المركز تحالف العدوان السعودي المسئولية عن منعه دخول الأجهزة الكاشفة للألغام والقنابل، وسقوط ضحايا مدنيين جراء بقاء مناطق ملوثة بالألغام والقنابل العنقودية .



وجدد المركز الدعوة لمنسق الشئون الانسانية الى النأي باأعمال المركز ذات الطابع الإنساني عن الشأن السياسي ، ودعوته الى تظافر الجهود لحماية المدنيين من خطر الالغام والقنابل العنقودية ، والأمم المتحدة الى جعل اعمال حماية السكان من خطر القنابل العنقودية والغام أولوية .