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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 18:52

الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا

الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا
وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم بالفعل تدمير 160 طائرة عسكرية أوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية.

وأكد أنه تم إسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار، في منطقة خاركوف، ومنطقة تشيركاسي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كوناشينكوف: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 160 طائرة و118 طائرة هليكوبتر و783 مركبة جوية دون طيار و299 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و2949 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و342 قاذفة صواريخ و1423 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2769 مركبة عسكرية خاصة".

وأضاف: "ضربت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 8 نقاط قيادة، و26 وحدة مدفعية، بالإضافة إلى 211 منطقة تركيز قوى أوكرانية وتخزين معدات العسكرية".

وتابع: "نتيجة للضربات، تم تدمير ما يصل إلى 350 قوميا، وتم تعطيل 56 وحدة من المعدات العسكرية. كما تم تدمير أربع منشآت أوكرانية لأنظمة إطلاق صواريخ "سميرتش" وقاذفة واحدة لنظام صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة بوغودوخوف".
مصدر : وكالات
رقم : 993329
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