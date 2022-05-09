الرئيس الصومالي المنتهية ولايته يترشح رسميا لولاية ثانية

وكتب فرماجو عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لقد استلمت رسميا شهادة الترشح للرئاسة من لجنة الانتخابات الرئاسية المشتركة".



وتابع: "لديّ ثقة كبيرة في أن برلمان الصومال الفيدرالي سينتخب قائدا موثوقا به ملتزما بالحفاظ على الأمن والوطنية في بلدنا".



وكان الرئيس المنتهية ولايته قد غرد قبل ساعات، قائلا: "أنا ملتزم بالاستمرار على طريق التقدم والتطوير الذي شرعنا فيه".



وأضاف: "الشعب الصومالي يستحق حكومة تمثلهم وتضع احتياجاتهم أولا وقبل كل شيء… لهذا السبب أسعى لولاية ثانية كرئيس لمواصلة التحول الناجح لبلدنا".



وانطلقت رسميا، أمس الأحد، عملية تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية في العاصمة مقديشو، والتي تستمر حتى غد الثلاثاء.



ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ 15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وكان أول مرشح يتقدم هو الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، والذي يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022 - 2026".



وفي 11 من مايو/ أيار الجاري، سيلقي المرشحون برامجهم الانتخابية أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.



ويأتي إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات المجالس التشريعية.