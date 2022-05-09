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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 20:21

تقارير دولية: النظام البحريني يعتقل كل صحفي ينتقد أداءه

تقارير دولية: النظام البحريني يعتقل كل صحفي ينتقد أداءه
ووبحسب موقع" ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير" قد أغلق النظام الجائر الصحيفة المستقلة الوحيدة وهي صحيفة الوسط في يونيو 2017، وكان قرار الإغلاق تعسفيًا من السلطة دون إحالة الأمر للقضاء، بحجة أن الصحيفة نشرت معلومات من شأنها أن تسبب الفتنة في المجتمع أو تضر بعلاقة البحرين بالدول، حيث وجد عشرات الصحفيين العاملين في صحيفة الوسط أنفسهم دون عمل بعدما أعلنت الصحيفة تسريح موظفيها بعد ثلاث أسابيع على إيقاف النظام صدورها.

وكان التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021 قد صنف البحرين في المركز 168 لحرية الصحافة، وهذه ليست المرة الأولى، فغالبًا ما تحتل البحرين مراكز متأخرة بحرية الصحافة.

وقالت في تقريرها الأخير إن النظام في البحرين يقمع ويراقب الأصوات الناقدة، وعادة ما يواجه الصحفيون أحكامًا بالسجن تصل إلى المؤبد، وفي بعض الحالات يتعرضون للحرمان من الجنسية.

كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات في تجديد اعتماد عملهم.
مصدر : وكالات
رقم : 993335
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