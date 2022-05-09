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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 20:51

نجل الجبري يكذب البيانات الرسمية عن حالة الملك سلمان ويكشف الحقيقة

نجل الجبري يكذب البيانات الرسمية عن حالة الملك سلمان ويكشف الحقيقة
وقال الجبري في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن”فحص تنظير القولون هو إجراء للمرضى الخارجيين، ونادرًا ما يتطلب دخول المستشفى ولا يوصى به بشكل روتيني لمن هم أكبر من 85 عامًا (الملك 86 عامًا)”.

وأوضح أنه “على الأرجح ، كان هذا تنظير القولون التشخيصي / العلاجي الطارئ لنزيف الجهاز الهضمي السفلي، مما استلزم دخول المستشفى.”

خطر متزايد

وأكد “الجبري” في تغريدة أخرى على أن المـلك سلـمان معرض لخطر متزايد من انخفاض نزيف الجهاز الهضمي نظرًا لعمره واستخدامه لمضادات التخثر الوقائية للرجفان الأذيني.

ولفت أيضا إلى مكوثه في المستشفى للاستشفاء جاء رصد تكرار النزيف وتكرار تنظير القولون، إذا لزم الأمر. موضحا أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى تتراوح بين 3-5 أيام.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلت في وقتٍ سابق، الأحد، عن بيان صادر عن الديوان الملكي، أن المـلك سلـمان بن عبد العزيز آل سعود، نقل إلى مستشفى بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر؛ لإجراء فحوصات طبية.

وقال البيان إن الملك السعودي خضع للفحوصات في مستشفى الملك فيصل التخصصي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، ليعلن لاحقا أنه أجرى تنظيرا للقولون، وأن النتيجة كانت سليمة.

تدهور الحالة الصحية للملك سلمان

ويبلغ الملك سلمان 86 عاما من عمره، وتزايدت التقارير عن تدهور حالته الصحية خلال السنوات الماضية.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان أجرى فحوصات طبية أيضا.

وظهر الملك سلمان حينها وهو يمشي مستندا على عكاز، وكان رفقته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مصدر : وكالات
رقم : 993342
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