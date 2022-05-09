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الاثنين 9 أيار 2022 ساعة 21:58

قائد عسكري ينشق عن تحالف العدوان ويصل الحديدة

قائد عسكري ينشق عن تحالف العدوان ويصل الحديدة
حيث استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين، قائد كتيبة في ما يسمى “لواء العمالقة” التابع للتحالف المقدم مسعود حسن المهجمي، العائد إلى صف الوطن.

وخلال الاستقبال أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بعودة المهجمي إلى صف الوطن، بعدما تكشفت له مخططات دول التحالف لاستهداف أطفال ونساء اليمن وتدمير البنية التحتية ونهب خيرات وثروات الوطن والسيطرة على قراره السيادي.

وأكد حرص القيادة الثورية والسياسية على تقديم التسهيلات للعائدين سواء بالتنسيق المسبق أو أثناء وصولهم والترتيب لعودتهم، داعياً من لا يزالون في صف التحالف إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أسرهم ومناطقهم.

فيما نوه نائب مدير الاستخبارات بالمحافظة خالد رفعت بعودة المقدم المهجمي إلى جادة الصواب، داعيا من تبقى من المتورطين في الخيانة لاغتنام فرصة العفو العام، قبل فوات الأوان.

بدوره عبر العائد المقدم المهجمي عن امتنانه لقيادة المحافظة والأجهزة العسكرية والأمنية على حسن الاستقبال، داعيا بقية المتورطين في الخيانة إلى العودة إلى صف الوطن لنيل شرف الدفاع عن السيادة الوطنية.
رقم : 993355
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