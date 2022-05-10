الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 07:29

تونس .." قيس سعيّد" يعين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة

تونس .." قيس سعيّد" يعين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة
وبأمر رئاسي، تمت تسمية فاروق بوعسكر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي بتسمية أعضاء مجلس الهيئة، الذي يتألف من سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، ومحمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، والحبيب الربعي، قاض عدلي، وماهر الجديدي، قاض إداري، ومحمود الواعر، قاض مالي، ومحمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أصدر سعيّد مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات، بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة إجراءات توصف بأنها "انقلابية".

ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.

ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء، يُعنيون بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

- قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.

- قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.

- قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.

- مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

وينص الفصل 6 (جديد) على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة".

ويحدد المرسوم الجديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.
مصدر : وكالات
رقم : 993389
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
10 أيار 2022
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
10 أيار 2022
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
10 أيار 2022
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
10 أيار 2022
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
9 أيار 2022
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
9 أيار 2022
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
9 أيار 2022
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
9 أيار 2022
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
9 أيار 2022
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
9 أيار 2022
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
9 أيار 2022
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
9 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟