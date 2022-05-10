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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 07:30

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
وأكدت الغرفة المشتركة في بيان أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.

ووجهت الغرفة في بيانها رسالة لأبناء شعبنا، قائلة:" نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

" وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً "

بيان عسكري مشترك صادر عن:

..::الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية::..

تعلن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

وتؤكد الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.

ونطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
الاثنين 08 شوال 1443 هـ

الموافق 09 مايو 2022م
مصدر : وكالات
رقم : 993390
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