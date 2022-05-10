ايران تدين العملية الارهابية ضد الجيش المصري في سيناء

وقال خطيب زادة في تصريح له: ان مواجهة ظاهرة الارهاب المشؤومة التي انتشرت للأسف في الدول الاسلامية بدعم من جهات اجنبية، بحاجة الى التعاون الوثيق فيما بين دول المنطقة .