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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 07:31
ايران تدين العملية الارهابية ضد الجيش المصري في سيناء
وقال خطيب زادة في تصريح له: ان مواجهة ظاهرة الارهاب المشؤومة التي انتشرت للأسف في الدول الاسلامية بدعم من جهات اجنبية، بحاجة الى التعاون الوثيق فيما بين دول المنطقة .
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
993392
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