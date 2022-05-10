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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 08:28

رئيسة وزراء تونس تبحث تعزيز التعاون مع السويد

رئيسة وزراء تونس تبحث تعزيز التعاون مع السويد
وسلمت السفيرة السويدية بتونس دعوة لرئيسة الوزراء التونسية من نظيرتها رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الدولي "ستوكهولم 50 +" الذي سينعقد يومي 2 و3 يونيو المقبل تحت عنوان "عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع - مسؤوليتنا فرصتنا".

وأكدت السفيرة السويدية دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي ستعتمدها تونس والتي تهدف للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

من ناحية أخرى، أشرفت رئيسة الوزراء التونسية على جلسة عمل جمعتها بوفد من ولاية قفصة برئاسة الوالي نادر الحمدوني، حيث أبرزت رئيسة الحكومة أهمية ولاية قفصة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد.

واستمعت رئيسة الوزراء التونسية إلى احتياجات أهالي المنطقة، حيث دعت إلى ضرورة وضع برنامج شامل ومتكامل من أجل تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، حيث يبلغ عدد العاطلين في الولاية نحو 30 ألف شخص أكثر من نصفهم من أصحاب المؤهلات العليا.

وشددت رئيسة الوزراء التونسية على الإرادة القوية للدولة من أجل مساندة مشاريع التنمية وتطوير المناطق الداخلية دون تمييز من أجل إعادة التوازن، والتزامها بمتابعة تقدم إنجاز المشاريع.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة استغلال الاجتماعات القادمة، وخاصة الاقتصادية، من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وإطلاعهم على الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة، والاتجاه نحو المشاريع الجديدة وخاصة في مجال السياحة البديلة.
مصدر : وكالات
رقم : 993414
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