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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 09:21

اليمن: تسجيل 158 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليمن: تسجيل 158 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء منطقة الصوح في نجران و33 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر تسجيل خرقين بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيران وحرض بمحافظة حجة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل خرقين بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان في بني حسن بمحافظة حجة ووادي حمر غرب مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد ثلاثة خروق لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في منطقة البرح بمحافظة تعز والحلحل بمحافظة البيضاء ومنطقة حريب بمحافظة مأرب.

وذكر أنه تم تسجيل 88 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع والبيضاء.

وبين المصدر أنه تم رصد 29 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة والبيضاء، حيث استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض والشبكة والهمداني غرب البيضاء وجنوب شرق حيران وشمال المنجورة بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في عرق الأبتر وطيبة الاسم وشقة نعاض بمحافظة الجوف.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العمود والبتول والغور والعلامة والمجدعة وآل محمدي وقائم صياب وكاملة بمحافظة صعدة، واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في ناطع بمحافظة البيضاء.
مصدر : المسيرة
رقم : 993427
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