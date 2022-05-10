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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 09:39

وزير خارجية لبنان: لا بد من التفاوض مع سوريا بشأن عودة النازحين

وزير خارجية لبنان: لا بد من التفاوض مع سوريا بشأن عودة النازحين
وعلى هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل 6 في شأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" تحدث بو حبيب في تصريحات تليفزيونية عن تأثير النزوح السوري على لبنان، معتبرا أن "الدول المانحة تعبت من تقديم المساعدات وهي تركز على الأزمة الأوكرانية".

وقال إن "السوريين ينافسون اللبنانيين في أعمالهم ويستعملون البنى التحتية التي انهارت من جراء الأزمة"، مؤكدا أن "عودتهم أصبحت أسهل بعدما أعفت الدولة السورية عنهم وبالتالي يمكنهم العودة إلى سوريا من دون أي مشكلة أمنية".

وشدد على أنه "لا بد من التفاوض مع الحكومة السورية للبحث في مسألة العودة ويجب ان يقتنع الأوروبيون والمجتمع الدولي أن هناك نظام سوري قوي مسؤول عن شعبه ويسيطر على معظم الأراضي السورية".

وعن موقف المجتمع الدولي، قال بو حبيب: "إذا لم يؤيد المجتمع الدولي عودتهم الآن، يجب على الدول المانحة أن تستعد لتقديم مساعدة أكبر من مساعدات الماضي"، مؤكدا أنه "لا يمكننا ان نقبل ونتحمل بعد الآن تبعات النزوح السوري وهذا الموقف ليس تهديدا، إنما لدينا إرادة للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف".
رقم : 993433
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