فرنسا: من الضروري الحفاظ على الحوار مع روسيا

وقال لو دريان: "ينبغي على فرنسا الحفاظ على حوار مع بوتين، إن الرئيس بوتين لا يريد التحدث إلى زيلينسكي".



وقال: "من الضروري الحفاظ على قناة حوار [مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. هذا بالضبط ما يحاول الرئيس [إيمانويل] ماكرون القيام به ... بما في ذلك لأن زيلينسكي يطلب منه القيام بذلك".



كما أعرب الوزير الفرنسي عن رأي مفاده أن الأعمال العدائية في أوكرانيا ستكون طويلة وصعبة، دون استبعاد أنها يمكن أن تستمر لسنوات.



وأجرى ماكرون وبوتين آخر محادثة هاتفية في 3 مايو، ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، استغرق الأمر ساعتين و10 دقائق.