طهران: سياسة بناء السدود التركية غير مقبولة

وأوضح عبد اللهيان خلال جلسة في البرلمان: نحن في إيران لا نقبل أن تقوم #تركيا ببناء سدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني والشعوب الأخرى في المنطقة. وتؤثر بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة للبلاد.



وأضاف "لقد طرحت هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران ودعوت لبذل اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمستلة بناء السدود على نهر آراس"، مشيراً إلى أنه "ليس هنالك اي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود".



وتابع الوزير الإيراني "المسؤولون الأتراك يقولون إن بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية"، مبيناً "لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في ايران أو العراق".



وكشف عبد اللهيان على أن الحكومة الإيرانية على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لأن مسألة بناء السدود من قبل تركيا تضر إيران وكذلك العراق.