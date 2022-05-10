لبنان.. 25 أيار عيد للمقاومة والتحرير

جاء في المذكّرة: يُعلن يوم الأربعاء في الخامس والعشرين من شهر أيّار 2022 يوم عطلة وطنيّة، بمناسبة عيد المقاومة والتّحرير، وتُقفل كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات وكلّ المدارس والجامعات.



وجاء أيضا فيها، تُخصَّص الحصّة الأولى من يوم الخميس الواقع فيه 26-05-2022 في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، لشرح أهميّة هذه المناسبة الوطنيّة. يحيي اللبنانيون هذا اليوم سنوياً باحتفالات رسمية وشعبية، ففي هذا اليوم عام 2000 م نجحت المقاومة بدحر الجيش الصهيوني عن اراضي جنوب لبنان دون حصول اي مفاوضات أو اتفاقيات مع إسرائيل.