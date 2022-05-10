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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 12:53

إندونيسيا: قمة آسيان وأمريكا ستركز على القضايا الأمنية

إندونيسيا: قمة آسيان وأمريكا ستركز على القضايا الأمنية
وقال فيدودو أمام الصحفيين قبل توجهه إلى العاصمة الأمريكية: "ننوي أن نبحث في القمة الخاصة الوضع القائم في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ويجب أن تصبح إقامة شراكة ستساعد في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة نتيجة رئيسية للاجتماع".

وأضاف: "تنحصر مهمتنا في جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ سلمية ومستقرة ومزدهرة".

وتابع: "ننوي الإشارة إلى أن منظمة آسيان مكشوفة لكل الشركاء بما في ذلك الولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن يشارك في القمة المرتقبة 8 من أصل 10 زعماء الدول الأعضاء. ولن يتمكن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، من المشاركة في أعمال القمة بسبب الانتخابات العامة التي جرت في بلاده، أمس الاثنين، فيما لم تتم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية الجنرال مين أونغ هلين بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 993471
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