السيد نصرالله: بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين

وأضاف السيد نصرالله: يجب أن نشكر إقبال اللبنانيين الذين في الخارج إلى صناديق الاقتراع بغض النظر لمن صوتوا.



وأكد السيد نصرالله: نحن لا نثق بنوايا العدو عبر الإعلام ولا تصريحات رؤسائه والاحتلال يدرك أن الكلام الذي قيل في يوم القدس ويوم أمس وراءه رجال سيرهبونه.



ولفت السيد نصر الله الى أن لايمكن لأحد ان يكون بديلا عن الدولة ولا نطرح قضية إسقاط نظام في لبنان ولا إسقاط دولة واستبدالها بأخرى.



وقال ان قنوات دبلوماسية أبلغتنا أن الإسرائيلي أكد عدم نيته القيام بأي عمل باتجاه لبنان لكننا لا نثق به وبرسائله وسنبقى بجهوزية.



وكشف الأمين العام لحزب الله، أن "رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ذهب ليشرف على المناورات الإسرائيلية وقال نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، ولا أخفيكم سرا أنه في الأيام القليلة الماضية عندما أعلنا الإستنفار من الساعة السابعة صباحا، بعد خطاب يوم القدس، أبغت بقنوات دبلوماسية رسالة تقول أن الإسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل تجاه لبنان".



وأضاف في كلمة له: "نحن لا نثق بالعدو ولا برسائله الدبلوماسية ولا بتصريحات رئيس وزرائه، وجهوزيتنا ستبقى قائمة وبعيون مفتوحة لحين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وهذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة وحضور المقاومة وأن العدو يعرف أن الكلام الذي يقال تقف خلفه رجال ومقدرات وجمهور وبيئة حاضنة، فليتأدب، ولن نسمح بأي إعتداء على لبنان مهما كان السبب".



في سياق آخر، اعتبر الأمين العام لحزب الله، أنه "لا يمكن أن نكون بديلا عن الدولة، حتى في مسألة المقاومة، نتحدث عن الشعب والجيش والمقاومة، وهذه المسألة يجب أن تكون واضحة، ونحن نؤمن بذلك ونساهم بتحقيق هذا الأمر"، ولا نتحدث عن اسقاط نظام أو اسقاط دولة لكن هذا النظام لديه مشاكل يجب العمل على معالجتها من خلال الإصلاح وأي مشروع حتى وإن كان تغييرياً يجب أن يذهب باتجاه الإصلاح ولا نسطتيع مقاربة الأمور بنفس الروح الثورية التي وجدت في المنطقة بسبب الوضع الدقيق والحساس في لبنان".



وأضاف السيد نصرالله، أن "لبنان لا يتحمل حرب أهلية جديدة، موضوع الحرب الأهلية هو خيانة و خط أحمر".