الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 18:33

السيد نصرالله: بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين

السيد نصرالله: بيروت هي عاصمة العروبة ولا عروبة دون فلسطين
وأضاف السيد نصرالله: يجب أن نشكر إقبال اللبنانيين الذين في الخارج إلى صناديق الاقتراع بغض النظر لمن صوتوا.

وأكد السيد نصرالله: نحن لا نثق بنوايا العدو عبر الإعلام ولا تصريحات رؤسائه والاحتلال يدرك أن الكلام الذي قيل في يوم القدس ويوم أمس وراءه رجال سيرهبونه.

ولفت السيد نصر الله الى أن لايمكن لأحد ان يكون بديلا عن الدولة ولا نطرح قضية إسقاط نظام في لبنان ولا إسقاط دولة واستبدالها بأخرى.

وقال ان قنوات دبلوماسية أبلغتنا أن الإسرائيلي أكد عدم نيته القيام بأي عمل باتجاه لبنان لكننا لا نثق به وبرسائله وسنبقى بجهوزية.

وكشف الأمين العام لحزب الله، أن "رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ذهب ليشرف على المناورات الإسرائيلية وقال نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، ولا أخفيكم سرا أنه في الأيام القليلة الماضية عندما أعلنا الإستنفار من الساعة السابعة صباحا، بعد خطاب يوم القدس، أبغت بقنوات دبلوماسية رسالة تقول أن الإسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل تجاه لبنان".

وأضاف في كلمة له: "نحن لا نثق بالعدو ولا برسائله الدبلوماسية ولا بتصريحات رئيس وزرائه، وجهوزيتنا ستبقى قائمة وبعيون مفتوحة لحين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وهذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة وحضور المقاومة وأن العدو يعرف أن الكلام الذي يقال تقف خلفه رجال ومقدرات وجمهور وبيئة حاضنة، فليتأدب، ولن نسمح بأي إعتداء على لبنان مهما كان السبب".

في سياق آخر، اعتبر الأمين العام لحزب الله، أنه "لا يمكن أن نكون بديلا عن الدولة، حتى في مسألة المقاومة، نتحدث عن الشعب والجيش والمقاومة، وهذه المسألة يجب أن تكون واضحة، ونحن نؤمن بذلك ونساهم بتحقيق هذا الأمر"، ولا نتحدث عن اسقاط نظام أو اسقاط دولة لكن هذا النظام لديه مشاكل يجب العمل على معالجتها من خلال الإصلاح وأي مشروع حتى وإن كان تغييرياً يجب أن يذهب باتجاه الإصلاح ولا نسطتيع مقاربة الأمور بنفس الروح الثورية التي وجدت في المنطقة بسبب الوضع الدقيق والحساس في لبنان".

وأضاف السيد نصرالله، أن "لبنان لا يتحمل حرب أهلية جديدة، موضوع الحرب الأهلية هو خيانة و خط أحمر".
رقم : 993527
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
10 أيار 2022
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
10 أيار 2022
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
10 أيار 2022
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
10 أيار 2022
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
9 أيار 2022
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
9 أيار 2022
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
9 أيار 2022
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
9 أيار 2022
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
9 أيار 2022
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
9 أيار 2022
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
9 أيار 2022
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
9 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟