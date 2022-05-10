بري: الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان، موضحا ان: الظروف التي يمر بها اللبنانيون تستدعي خطاباً سياسياً هادئاً يقرب وجهات النظر ويجترح الحلول وليس العكس.