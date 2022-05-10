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الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 18:45
بري: الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان
وأضاف: بعض الداخل عاد إلى سيرته الأولى في العزف على الوتر المذهبي سواء عن نية وهذه قمة الخيانة أو لأغراض انتخابية.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
993529
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