الصومال.. نجاة ‘‘قائد شرطة‘‘ من اغتيال تبنته ‘‘الشباب‘‘

وفي تصريح صحفي قال ضابط في الشرطة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "تفجيراً بلغم أرضي تم زراعته في وقت سابق، استهدف موكب قائد شرطة بنادر فرحان محمود، في منطقة عيلشا بضاحية مقديشو".



وأضاف أن المسؤول في الشرطة نجا من التفجير، فيما أصيب 4 من حراسه بجروح مختلفة.



من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف قائد شرطة إقليم بنادر، حسب بيان مقتضب نشره موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة، دون مزيد من التفاصيل.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وهي تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.