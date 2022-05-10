الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 أيار 2022 ساعة 21:17

غوتيريش يدين الهجمات الإرهابية في الكونغو

غوتيريش يدين الهجمات الإرهابية في الكونغو
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال، وتم تشريد المزيد من المدنيين وفقد آخرون عندما أضرم المهاجمون النار في قرية متاخمة لموقع الهجوم.

وأعرب الأمين العام عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعيا السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وحث غوتيريش السلطات على ضمان وصول بعثة مونوسكو الفوري والحر ودون عوائق إلى مناطق الهجمات لتسهيل الجهود المبذولة لحماية المدنيين.

داعيا الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف هجماتها القاسية على المدنيين والمشاركة دون قيد أو شرط في العملية السياسية، بما في ذلك المبادرات الإقليمية، وإلقاء أسلحتها من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن الأمم المتحدة، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم الحكومة والشعب الكونغولي في جهوده لتحقيق السلام والاستقرار.
مصدر : وكالات
رقم : 993551
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
10 أيار 2022
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
10 أيار 2022
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
10 أيار 2022
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
10 أيار 2022
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
9 أيار 2022
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
9 أيار 2022
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
قراءة في الأبعاد السياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس السوري إلى إيران
9 أيار 2022
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
الجيش الايراني: الكيان الصهيوني الغاصب مُحاصر من قبل جبهة المقاومة
9 أيار 2022
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
رئيسي: ايران تعارض الحرب وسياسات الناتو التوسعية
9 أيار 2022
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
‘‘اغتيال السنوار‘‘ مسألة تؤرق الإسرائيليين.. من يملك مفاتيح اللعبة؟
9 أيار 2022
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
9 أيار 2022
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
9 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟