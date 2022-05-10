في طهران.. خطوة أوروبية لترميم محادثات فيينا

ونشر "مورا" تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء، كتب فيها أنه سيلتقي في طهران، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، وعددا آخر من كبار مسؤولي البلاد؛ باحثا معهم في المفاوضات النووية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف هذا المسؤول الأوروبي: إن الجهود متواصلة لردم الهوة المتبقية في مفاوضات (فيينا).



وتأتي هذه الزيارة بهدف تحريك محادثات إلغاء الحظر المتوقفة منذ الحادي عشر من مارس، مفاوض الاتحاد الأوروبي في المحادثات إنريكي مورا في العاصمة الإيرانية طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين.



ولم يكشف مورا عما يحمله في جعبته من مبادرات حظيت زيارته لطهران بدعم كامل من قبل الإدارة الأمريكية التي قالت وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إنّ واشنطن على اتصالٍ وثيق مع إنريكي مورا وتعلن دعمها لجهوده معرباً عن اعتقاده أنّ بالإمكان إنجاز هذه المحادثات بسرعةٍ إذا كانت لدى الإيرانيين الإرادة للمضي قدماً بحسن نيّةٍ على حد قوله من دون أنْ يشير إلى اقتراحٍ أمريكي جديد لتجاوز العقبات المتبقية.



من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه ما زال يأمل في إبرام اتفاقٍ بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لكنه حذّر من أنّ المحادثات متعثرةٌ وقد تضيع الفرصة.



وكانت طهران استبقت زيارة المبعوث الأوربي بالإشارة الى انها ستجعل المفاوضات تتقدم بالاتجاه الصحيح، مستبعدة ان يكون مورا قد حمل رسالة جديدة من الإدارة الامريكية حسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.



زيارة مورا لطهران تأتي متزامنه مع تأكيد الحكومة الإيرانية مضيها في مشاريعها الإقتصادية والتنموية هذا ما شدد عليه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة على تويتر قال فيها: إن التقدم المتزامن لمحادثات فيينا لإلغاء الحظر الجائر والذي تبعته زيارة إنريكي مورا لإيران، مع تنفيذ شجاع لخطة التحول الاقتصادي، فيما يظهر قدرة الشعب العالية في الإجراءات الكبرى، يظهر كذلك سيطرة الحكومة على أهم الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد.

