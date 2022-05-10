إحصائيات جرائم التحالف السعودي خلال 2600 يوم من العدوان على اليمن

وأعلن مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية أن "إجمالي عدد الشهداء والجرحى خلال 2600 يوم من عدوان التحالف على اليمن بلغ 46374 بينهم 17775 شهيداً، و28599 جريحاً".



وفصّل المركز إحصائياته قائلاً إنّ "عدد الشهداء والجرحى من الأطفال خلال 2600 يوم من العدوان 4028 شهيداً، و4595 جريحاً، ومن الرجال 11,307 شهيداً، و21,091 جريحاً، ومن النساء 2,440 شهيدة، و2,913 جريحة".



ووثق المركز "استهداف تحالف العدوان خلال 2600 يوماً، لـ 15 مطاراً و16 ميناءً و342 محطة ومولد كهرباء، كما تم استهداف 614 شبكة ومحطة اتصال و2,815 خزاناً ومحطة مياه، و2,095 منشأة حكومية، و6,827 طريقاً وجسراً".



وأضاف مركز "عين الإنسانية" أنّه "تم استهداف 405 مصنعاً، و 384 ناقلة وقود، و11,952 منشأة تجارية، و434 مزرعة دجاج ومواشي، و9,868 وسائل نقل، و482 قارب صيد".



وتابع: "استهدف العدوان خلال هذه الأيام، 590,770 منزلاً، و182 منشأة جامعية، و 1,622 مسجداً، و 376 منشأة سياحية، و 413 مستشفى ومرفقاً صحياً".



وبناءً على إحصائيات المركز، فقد "دمر العدوان السعودي 1,216 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و9,799 حقلاً زراعياً، و139 منشأة رياضية، و254 موقعاً أثرياً، و60 منشأة إعلامية."



وتستمر حرب التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ العام 2015، إذ أدت الغارات الجوية والاستهدافات للمدن والقرى اليمنية إلى وقوع مجازر كثيرة، في ظل تهجير الكثير من اليمنيين من أماكن سكنهم.



وأكمل التحالف حربه ضد اليمنيين بحصار خانق براً وبحراً وجواً، مانعاً وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأولية، من بينها المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الطبية.