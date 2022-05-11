?>?> استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة - اسلام تايمز
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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 09:01

استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة

استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ،صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكر مصدر صحفي أن الشهيدة أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر: "لم يكن هناك إطلاق نار من فلسطينيين، وما جرى هو جريمة قتل متعمدة من جيش الاحتلال".

وأدلى صحفي بشهادته على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة: "محل ما كنا موجودين ما كان في اشتباك ولا حتى رمي حجار، الاحتلال استهدف الطواقم الصحفية واستهدف شيرين بشكل مباشر ومنعنا من اسعافها باطلاق النار علينا".
رقم : 993640
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