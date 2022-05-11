?>?> أمير قطر في طهران الخميس - اسلام تايمز

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، "محادثات ثنائية بين رؤساء ومشاورات الوفدين الساميين للبلدين ومؤتمر صحفي للرئيس الإيراني وأمير قطر من بين خطط هذه الرحلة التي تستغرق يومًا واحدًا".



وفي هذا الإطار، أشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بالعلاقات بين طهران والدوحة، مؤكدًا وقوف قطر إلى جانب حقوق الشعب الإيراني دائمًا.



وقال خطيب زاده: إن "جدول أعمال زيارة أمير قطر لطهران يشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. وبعد هذه الرحلة سيتوجه الرئيس الإيراني إلى دولة خليجية".



وكانت وكالة "إيرنا" الإيرانية أفادت السبت بأن "من المقرر أن يزور أمير قطر، إيران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى قطر.



وكان رئيسي زار الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى قطر منذ 11 عامًا.



