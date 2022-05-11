الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 09:54

سوريا.. المنظمات الإنسانية تواصل العمل بمخيم الهول للنازحين

سوريا.. المنظمات الإنسانية تواصل العمل بمخيم الهول للنازحين
وتعرض مركز تابع لـ"المجلس النرويجي للاجئين" الواقع في القطاع الخامس من المخيم  لاعتداء من قبل مجهولين نهبوا محتوياته، وقالت مصادر إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش"، مما تسبب في تعليق عمل عدد من المنظمات الإنسانية.

وقال شيخموس أحمد إن مركز "المجلس النرويجي للاجئين" لم يعلق عمله، ويقوم بتوزيع المياه بشكل يومي داخل المخيم، وإنه "كانت هناك إشكالية أمنية نتجت عنها مهاجمة خلايا تنظيم داعش لمركز المنظمة، لكن عملها لم يتوقف".

وبيّن أن "مفوضية اللاجئين تقدم خدماتها بشكل طبيعي إلى جانب الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر السوري، وأيضا منظمات بلمونت، ويونيسف، وأطباء بلا حدود، وكير، وإن آر سي، وهناك 34 منظمة وجمعية محلية تعمل داخل المخيم، بعضها تقدم الخدمات الأساسية، وأخرى تقوم بنشاطات وفعاليات تتعلق بالتوعية".

وأوضح "ما يقدم من خدمات لا يفي بالغرض، ولا يلبي الحاجيات الأساسية من تقديم الخدمات كون هناك تقليص في عمل المنظمات، وإغلاق معبر تل كوجر (اليعربية) كان سبباً رئيسياً في ضعف تقديم الخدمات إلى جانب أن المواد القادمة من دمشق لا تصل جميعها إلى المخيم، وهناك تقصير من قبل المنظمات الدولية وحتى المحلية".

وتابع: "هناك نقص كبير في تقديم الخدمات لعموم النازحين في مخيمات شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية المحلية العاملة في المنطقة تعاني من تحديات وصعوبات كثيرة، فالدعم المقدم من قبل المانحين والمنظمات الدولية قليل، وإغلاق المعبر يشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم الخدمات، أو إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

وقال: "نحن مقبلون على فصل الصيف، ونحتاج إلى سرعة توزيع المواد الأساسية الموسمية، ونتمنى أن تكون هناك مساعدات أكبر لدعم تقديم الخدمات الأساسية".

ويقع "مخيم الهول" جنوبي محافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سوريا، ويضم 15431عائلة، بعدد أفراد يبلغ 56773 فرداً، من بينهم 2423 من عائلات قتلى ومعتقلي تنظيم "داعش" الارهابي الأجانب المُنحدرين من نحو 60 دولة، حسب إحصاءات إدارة المخيم.
مصدر : وكالات
رقم : 993644
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمير قطر في طهران الخميس
أمير قطر في طهران الخميس
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
11 أيار 2022
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
11 أيار 2022
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
11 أيار 2022
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
11 أيار 2022
الظل الثقيل للأزمة الأوكرانية على قمة مجموعة السبع
الظل الثقيل للأزمة الأوكرانية على قمة مجموعة السبع
11 أيار 2022
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
10 أيار 2022
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
10 أيار 2022
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
10 أيار 2022
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟
10 أيار 2022
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
ماذا كان وعد المرشد الأعلى للثورة في إيران بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟
10 أيار 2022
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
رئيس الجمهورية: على المواطنين الا يشعروا بالقلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية
9 أيار 2022
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل
9 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟
هل تدرك السعودية خطورة انهيار الهدنة على اقتصادها؟